Aseguran qué es lo que quiere mostrar Wanda Nara al enseñarse públicamente con sus hijas y L-Gante

Wanda Nara sigue estando en el centro de todas las miradas. Recientemente, por su salida pública junto a L-Gante, Jamaica (la hija del músico) y las pequeñas que tuvo con Mauro Icardi, Francesa e Isabella.

Wanda Nara y L-Gante junto a sus respectivas hijas

"Fueron a pasar el día juntos pero no conviven. Son dos padres con sus hijas, fueron al centro de Nordelta a tomar un helado", contó Pochi de Gossipeame en Puro Show.

"Para mí lo que ella quiere demostrar con esta foto es vos blanqueaste tu relación usando a mis hijas, yo no quiero que las uses para eso, blanqueá vos tu relación. Wanda lo que quiere mostrar es que ella está con sus hijas y Elián con la suya. No es que él está con sus hijas", añadió.

No muchos días atrás, en una discusión con Mauro Icardi, Wanda había asegurado que nunca había llevado ni llevaría a Jamaica a convivir con sus niñas. "Si vos querés tener en tu casa todos estos pibitos abandonados por sus padres bancátelos vos, nosotros no nos vamos a bancar a nadie. Yo ni en pedo me banco en mi casa nenes ajenos”, dijo Wanda tras atacar a Icardi por convivir con Rufina, Magnolia y Amancio, los hijos de la China Suárez.

"Quedate tranquilo que en mi casa no vive nadie. Quedate muy tranquilo que yo no meto, ni en pedo, pendejos ajenos en mi casa, no soy tan bol***", indicó en ese entonces Wanda.