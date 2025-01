Qué dijo la madre de L-Gante de los polémicos chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin. Nuevos chats salieron a la luz y en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en la TV, leyeron algunos. En varios, el futbolista insulta a la empresaria y también apunta contra L-Gante.

Mauro Icardi, Wanda Nara y L-Gante

"Te cagás en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en la educación de 5 nenes, separándolos cada semana de sus hermanos, de su vida cotidiana", leyó Majo Martino lo que escribió Icardi.

"Te cagás en todo… y todo por una mierda. Por hacerte la ‘China Suárez’ trabajadora. En un país de muertos de hambre. Se ve que te comió el cerebro L- Gante con la villa y los villeros. Se te quemaron las neuronas con tanto porro", redactó Mauro.

Claudia, la madre de L-Gante, estaba presente y fue consultada por estos mensajes en los que se nombra a su hijo. "Cuando veo esto, lo vengo escuchando como trata a mi hijo de villero. Esta persona no sabe lo que es ser villero, ni lo que es una villa", indicó la mujer.

Y añadió: "Nunca vivimos en una villa, es una forma de querer humillarte. Me duele, me da bronca, no toqué el tema con mi hijo, mejor dejarlo pasar. Este señor está continuamente menospreciando".