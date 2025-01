Netflix: el drama coreano que estrena en febrero y que te pondrá los nervios de punta

Poco falta para que termine enero y Netflix ya dio a conocer cuáles serán las series y películas que pondrá a disposición a partir del próximo mes. El 1 de febrero la plataforma de streaming estrenará una serie coreana que te pondrá los nervios de punta. Se trata de "Desaparecido: el otro lado” donde se combinará perfectamente misterio y drama que cautivará a toda la audiencia.

Los doce episodios de la primera temporada de la serie están protagonizados por por Go Soo, Heo Joon Ho, Ahn So Hee y Seo Eun Soo. La producción fue creada por Min Yeon Hong, Ban Gi Ri y Jung So Young. En la trama se sigue la historia de un estafador que se encuentra con un pueblo sobrenatural donde hay almas de personas atrapadas y deberá resolver ese misterio.

A lo largo de la serie se desatará la búsqueda para encontrar los cuerpos de esas personas desaparecidas y encontrar la verdad. Kim Wook es un hombre que subsiste dedicándose al fraude, pero su camino lo llevará a Duon Village, el pueblo de las almas desaparecidas.

Estreno imperdible. Fuente: Netflix.

Por otra parte, en la serie aparece Jang Pan Seok que secretamente está en la búsqueda de los desaparecidos. También aparecerá Lee Jong Ag, que es una hacker y seguidora de Kim. Además es funcionaria pública. El otro personaje es Shin Joon Ho, un detective de élite que se enfrentará a una tragedia personal cuando su prometida desaparece antes de casarse.

La serie tiene dos temporadas, pero este año Netflix solo estrenará la primera. La segunda dependerá del éxito de la primera y ahí se sabrá si la plataforma renovará el contrato para traer la segunda parte el streaming. Se espera que sea muy bien recibida entre la audiencia.

Mirá el trailer