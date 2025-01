Esta fue la reacción de Sabrina Rojas tras las declaraciones de Luciano Castro sobre Siciliani: "es el amor de mi vida"

Desde hace algunos meses, Luciano Castro y Sabrina Rojas han protagonizado una guerra mediática sin fin, la cual acaba de sumar un nuevo capítulo. El galán de la televisión estuvo en el programa de Andy Kusnetzoff en Urbana Play y lanzó algunas declaraciones que no tardaron en generar una respuesta por parte de su ex pareja.

Castro declaró en vivo que estaba con el "amor de su vida", haciendo referencia a su nueva relación con Griselda Siciliani. El ex de Rojas explicó: "Tengo a mis hijos como quiero, estoy con el amor de mi vida, que es una persona que me acompaña, y laboralmente me está yendo increíble".

Sabrina Rojas reaccionó a los dichos de Castro. Foto: Archivo

Como era de esperar, estos comentarios no pasaron desapercibidos para la modelo y conductora, quien, en el programa Desayuno Americano, se refirió a las palabras de Castro. "Creo que siempre que estamos enamorados consideramos que ese es el amor de nuestras vidas. Me ha pasado con cada una de las parejas que tuve", expresó Sabrina.

Además, Rojas agregó entre risas que también ella había dicho en su momento que sus parejas eran el "amor de su vida". Por eso, no le dio mucha importancia a los dichos de su ex y señaló: "No me genera nada. Me parece muy espectacular que esté enamorado y que lo manifieste".

Luciano Castro declaró que Siciliani es "el amor de su vida". Foto: Archivo

Sin embargo, dejó claro que Luciano Castro fue el "hombre de su vida", aunque no el "amor de su vida". En relación a esto, explicó: "Hace un año que estoy sola y pude identificar quién fue el amor de mi vida... El que fue el amor de mi vida fue la relación más sana y linda", cerró.