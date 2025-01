Netflix: la película de terror que está en el top 10 y es para adultos

Netflix ha estrenado una película de terror de pocos minutos que ya es tendencia. Su nombre es In the earth, y a pesar de que no tuvo el mejor comienzo debido a sus pocas ventas en taquilla, la película ya se ha convertido en todo un éxito gracias al poder de difusión de Netflix.

¿De qué trata esta película?

La película presenta a Martin Lowey, un científico que es enviado a un puesto controlado por el gobierno para investigar los cultivos del bosque. Esto se debe a que existe una pandemia que nadie puede explicar. Al principio, Martin cree que se trata de toxinas relacionadas con algunas partes de la vegetación, pero pronto descubrirá que no es así.

La película dura 1 hora y 47 minutos. Foto: Netflix.

Durante esta película de Netflix también podrás conocer a Olivia Wendle, amante y antigua colega de Martin. Ella estaba investigando el uso de micorrizas, es decir, las asociaciones de diferentes hongos y plantas que son utilizadas para acelerar el crecimiento de los cultivos. Sin embargo, Olivia y su grupo han desaparecido y nadie tiene alguna noticia.

Martin quiere investigar pero también encontrar a Olivia. Por eso conoce a Alma, su guía en el bosque y quien le contará la leyenda de Parnag Fegg, un espíritu que hipnotiza y mata a quienes se atreven a adentrarse en su territorio. Martin no cree la historia y decide acampar en el bosque al otro día.

No te pierdas el tráiler de esta película

Durante su corta estadía en el bosque, los personajes de esta película sufrirán cientos de problemas y comenzarán a dudar de su cordura. Este film disponible en Netflix es una excelente opción para ver en casa. Y si eres una persona miedosa, mejor que veas In the earth acompañado.