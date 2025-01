Jennifer Aniston dejó en claro cuál es su vínculo con Barack Obama

En las últimas semanas, el nombre de Jennifer Aniston ha resonado en las redes sociales por un supuesto romance con el expresidente Barack Obama. Todo comenzó cuando se viralizaron capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp, en las que una amiga cercana a la actriz de Friends aseguraba la existencia de esta relación.

En una de las capturas se afirmaba que "no es un secreto entre sus amigos más cercanos" y que el romance habría surgido de forma inesperada durante una reunión en la que participaron Jennifer Aniston y su círculo más íntimo. Incluso, se mencionó la presencia de una vidente en el encuentro.

Jennifer Aniston salió al encuentro con los medios.

El mensaje continuaba con más detalles sobre cómo se habría originado la atracción entre la actriz y Barack Obama. Según la amiga, la propia Jennifer Aniston habría admitido este supuesto romance en una charla informal con sus conocidos. Además, se mencionaba que un antiguo representante del entorno de ella estaba conectado con personas cercanas.

Ante esta situación, Jennifer Aniston decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre el tema durante su participación en el programa Jimmy Kimmel Live. La estrella internacional, conocida por su carácter tranquilo y su forma directa de abordar situaciones controvertidas, compartió su perspectiva con el público.

Jennifer Aniston aclaró la situación.

Durante la entrevista, Jennifer Aniston explicó que los rumores no le habían afectado personalmente, pero quería aclarar la situación para evitar malentendidos. En sus palabras, "no me molestó el rumor, pero es absolutamente falso". Con esta declaración, dejó claro que nunca tuvo una relación íntima con Barack Obama, desmintiendo por completo las especulaciones que habían surgido.

La actriz también se tomó el tiempo de aclarar que su interacción con el expresidente ha sido muy limitada. "Solo lo he visto una vez", afirmó, subrayando que no existe ningún tipo de vínculo entre ellos. Adicionalmente, comentó que tiene una relación más cercana con Michelle Obama que con él.