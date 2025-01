Revelan que la directiva del Galatasaray está molesta con Mauro Icardi

Mauro Icardi continúa en el centro de todas las miradas por el conflicto que mantiene con su ex mujer, Wanda Nara. No solo ha sido criticado en Argentina, sino también en Turquía, donde trabaja. Y si bien cuando llegó al país en Medio Oriente fue muy bien recibido tanto por los hinchas del Galatasaray como por los directivos, hoy la situación cambió.

"Es posible que Icardi no figure en la lista de UEFA del Galatasaray, ya que el club tiene catorce jugadores extranjeros en su plantilla. Si se la salida de tres jugadores, el argentino podría ser incluido en la convocatoria. Se espera que él regrese a Turquía en la primera semana de marzo, junto a su novia, China Suárez", contó el periodista deportivo turco Özgür Sancar en Intrusos.

"Icardi ha sido objetivo de críticas en Turquía, y también en su país, debido a que se lo ha visto con frecuencia en clubes nocturnos mientras se encuentra en proceso de rehabilitación. Esto generó controversia. Desafortunadamente, a Mauro se lo ve constantemente en los clubes nocturnos. Estas imágenes, a nivel personal, me hacen sentir muy incómodo. Pero, lo más importante es que preocupa a todos en Turquía", señaló.

Y continuó: "La directiva del Galatasaray también está muy molesta por estas imágenes y quieren que venga a Estambul lo antes posible y que siga el tratamiento aquí. El hecho de que esté, constantemente, mostrando fotos de sus vacaciones y se lo vea en discotecas, es tema de críticas en Turquía".

Mauro Icardi junto a su novia, la China Suárez

Por último, indicó: "Sus compañeros del Galatasaray están luchando, constantemente todas sus fuerzas, para ganar la liga, y él no ha mandado un sólo mensaje de apoyo. Yo tengo una carta abierta a Icardi como aficionado del club. La gente del Galatasaray no quiere ver las fotos de sus vacaciones, prefieren ver publicaciones donde trabaje en el proceso de rehabilitación. No tendría tanta tolerancia en ningún club del mundo, pero no hay que abusar de eso".