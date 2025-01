La sorprendente opinión de Lauty Gram sobre el romance de la China Suarez con Icardi

La China Suarez siempre se las rebusca para ser noticia, pero generalmente por estar metida en medio de escándalos siendo la tercera en discordia en las parejas. En esta ocasión nada cambió y la actriz vive un fogoso romance con Mauro Icardi, el futbolista que hasta hace poco era pareja de Wanda Nara. Hace unos años los nuevos tortolitos tuvieron un encuentro amoroso en París mientras Icardi estaba con la empresaria.

Lo cierto es que a lo largo de este tiempo la actriz no había querido blanquear relaciones y una de las que tuvo fue con el cantante, Lauty Gram. En esta ocasión el artista fue consultado para que opinara en medio de la polémica y escándalo que vive la China Suarez por su enfrentamiento con Wanda Nara.

“Que le metan porque es algo que les da mucha exposición”, señaló el músico en una entrevista que brindó a una radio de Mar del Plata y aseguró que terminó con la actriz de la mejor manera."Quedó la mejor. La verdad que en el chisme no estoy metido porque estoy con otras cosas justo ahora, con la música y eso y no le estoy dando mucha bola”, explicó el joven.

Vivieron un romance intenso. Fuente: Instagram.

Además Lauty Gram aclaró: "Terminamos en una re buena onda con la mina, yo después de eso no hablé más nada. Imaginate que no hablo como hace seis meses con la mina", siguió. También le preguntaron por los posteos de la panelista Yanina Latorre y señaló: “Veo las cosas que sube, pero me da pa… leer todos los textos que pone algunas veces. Así que capaz que me pierdo con la novela, pero bueno, es algo que a la gente le gusta ver y que a ella y su pareja les sirve”.

Para Lauty Gram este escándalo mediático que protagoniza la China Suarez le da “publicidad gratis” por eso considera que tienen que aprovechar. En medio de esta polémica la panelista señaló que la nueva pareja atraviesa una crisis, sin embargo ellos se encargan de desmentirlo con cada posteo de Instagram.

Enamorados. Fuente: Instagram.