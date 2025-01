Netflix: estas son todas las canciones de la película más vista de la plataforma

El regreso a la actuación de Cameron Diaz la está rompiendo en Netflix con su película recién estrenada, De vuelta a la acción, ya se ubica entre la más vistas de la plataforma. Está en el puesto uno de la lista de las diez mejores películas en inglés en más de 80 países.

“Quince años después de desaparecer de la CIA y empezar una familia, los insuperables Matt y Emily regresan al mundo del espionaje cuando se revela su verdadera identidad”, señala la sinopsis de Netflix.

Lo cierto es que la película cuenta también con la actuación de Glenn Close, Andrew Scott, Kyle Chandler, Jamie Demetriou. Cameron Diaz se une con Jamie Foxx, con quien forma un dúo de espías que son padres y pareja de dos hijos. En la trama se ve que el matrimonio dejó todo cuando Emily se quedó embarazada de su hija Alice. Sin embargo, sus enemigos resurgen y se dan cuenta que les quedó una misión inconclusa por eso han vuelto a perseguirlos.

Para no dejar de ver. Fuente: Netflix.

La pareja se defenderá de los villanos con métodos intimidantes y comienzan a sonar algunas canciones clásicas que marcan las escenas en el film de Netflix.

Las canciones de la película

Doo Wop (That Thing)” escrita e interpretada por Ms. Lauryn Hill.

“L-O-V-E” interpretada por Nat King Cole.

“Ain’t That A Kick in the Head” interpretada por Dean Martin.

“Hot Dish” interpretada por Myrs.

“Crazy” interpretada por Doechii.

“Can’t Stop” interpretada por Max Mill.

“Love T.K.O” interpretada por Teddy Pendergrass.

“Push It” interpretada por Salt-N-Pepa.

“At Last” interpretada por Etta James.

“Make Me Feel” interpretada por John Summit.

“Papa’s Got A Brand New Bag” escrita e interpretada por James Brown.

Mirá el trailer

.