El entorno de Brad Pitt rompió el silencio tras el caso de la mujer que estafaron en su nombre

Brad Pitt no deja de ser noticia, pero esta vez no es por su escandalosa separación con Angelina Jolie, con quien hace pocos días logró la resolución final del acuerdo de divorcio. En este caso una mujer perdió mucho dinero por un estafador que se hizo pasar por el actor. Esto generó una gran controversia.

El caso conmocionó al mundo cuando un hombre usó la inteligencia artificial para hacerse pasar por Brad Pitt y robarle dinero a una mujer. La noticia repercutió en todo el globo y esto hizo que desde el entorno del actor aparecieran para expresarse sobre lo que había sucedido.

“Es terrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión de los fans con las celebridades”, dijo el representante y vocero personal de Brad Pitt en declaraciones periodísticas.

El actor no se expresó directamente.: Fuente Instagram.

“Pero esto es un recordatorio importante para no responder a comunicaciones on line no solicitadas, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales”, señaló el manager del actor. Hay que recordar que la víctima fue estafada durante un año y medio por un hombre que se hizo pasar por el actor.

Lo que el estafador quería era robarle dinero, unos 830 mil euros aproximadamente, y usaba la excusa de que Brad Pitt se tenía que operar un tipo de cáncer. Para ser creíble con la víctima recurrió a la inteligencia artificial donde se veía al actor en estado convaleciente.