El abogado de Wanda Nara brindó un dato no conocido sobre la niñera que contrató Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi no descansan. Ambos siguen dando de qué hablar en los medios de comunicación por sus polémicas actitudes. Un tema que está en el centro de todas las miradas es el de la niñera que Icardi contrató y defiende. Se llama Silvia y trabajó con el matrimonio Icardi-Nara en Estambul; pero, al parecer, maltrató a las hijas de la pareja.

Sin embargo, a pesar de que las menores insisten en que no quieren pasar tiempo con ella por los tratos y además de que la Justicia le haya colocado una perimetral, el futbolista la sigue defendiendo. Él asegura que lo que se dice acerca de ella es falso.

Ahora, Nicolás Payarola, abogado de Wanda Nara, habló en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en la TV, y sacó a la luz un dato no conocido sobre este tema.

Wanda Nara y Mauro Icardi

"Cuando a alguien no le importa lo que van a decir y un viernes a las dos de la mañana está en una comisaria denunciando que las menores se comunicaron, y dijeron que estaban al cuidado de una persona con la que no querían estar –precisó el letrado-, esa persona las maltrató, y vos ves a una madre pasar una noche sin dormir esperando la resolución del fiscal", señaló.

"Pero, del otro lado, lo único que se escucha es ‘denunciaron en un juzgado que, a nuestro criterio, no era competente’, pero no se escucha decir ‘¿qué pasa que hay un padre que expone a sus hijas a estar con una persona que acusaron de haberlas maltrato? Y quiero hacer una aclaración importante. Esta acusación no es de ahora, en medio de esta beligerancia", continuó.

Y cerró: "En mayo de 2024 ya las menores habían acusado a la niñera, hay un chat familiar donde le dicen al padre, en ese momento, con otro contexto familiar, ‘papá, necesito que la saques porque me maltrata’. No es como trata de explicarse, que es algo de ahora. Pero sí la conducta posterior fue ‘ahora yo te meto a esta persona para que te cuide cuando estoy separado de tu mamá’".