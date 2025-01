Critican a Wanda Nara por una reciente y polémica decisión en el conflicto con Mauro Icardi

La batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi no es solo mediática, sino también judicial. Y si bien desde hace años quien la representa a ella en ese campo es Ana Rosenfeld, recientemente la empresaria decidió pedirle a la letrada que de un paso al costado. Es por este motivo que varios salieron a hablar y criticarla por su polémica decisión.

"Mauro vivió todo el proceso judicial del divorcio de Wanda y Maxi López. Mauro sabe cómo actúa Ana. Esto lo complica a Nicolás Payarola para avanzar. Por eso, Wanda decide que Ana dé un paso al costado”, señaló Karina Iavícoli en Intrusos.

Marina Calabró opinó sobre el tema del momento: la pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Otra de las que no se quedó callada fue Marina Calabró. "Es una pena que una familia termine dirimiendo sus cuestiones en un expediente penal. Ana Rosenfeld sostiene sus convicciones y sus afectos. Ella la sigue queriendo a Wanda, la sigue bancando como el primer día", indicó en Implacables.

"Lo que yo sé es que como esta cuestión ya se dirime más en lo penal que en lo civil, no tenía sentido que ella siguiera esto expedientes, así que se consensuó su salida. Recién escucha que D´Alessandro hablaba de ingratitud, quizás es una palabra muy grande pero un poco es la misma que a mí me sale", añadió.

Y cerró: "Creo que así como Ana nunca le hubiera soltado la mano a Wanda y no se la soltó en las peores, en las menos defendibles, ahora exponerla porque mediáticamente queda como que fue ella la que generó el apartamiento , me parece que no le hace justicia a la lealtad que Ana ha tenido con Wanda".