Estos son los motivos por los que debes cultivar albahaca en tu casa

Los especialistas de jardín siempre recomiendan tener algunas plantas en particular, no solo para decoración, sino porque tiene propiedades medicinales que ayudan a las personas. Una de las que no puede faltar en el hogar es la albahaca, que tiene muchos beneficios para la salud y es muy fácil de cultivar.

Más allá de ser un condimento exquisito, la albahaca era usada en la antigua Grecia por el padre de la medicina, Hipócrates. Por esa época se utilizaba para curar infecciones y dolores estomacales. La planta sirve para los dolores de cabeza, ya que en sus hojas tiene propiedades antiinflamatorias como el eugenol -que ayuda a disminuir la inflamación en la cabeza- como las migrañas y dolores de cuello.

También la albahaca es una planta muy usada para resolver problemas digestivos. Permite cuidar al estómago de irritaciones, hinchazón, gases y problemas de úlceras leves, entre otros. Muy pocos saben que es una planta adaptógena que actúa sobre sobre el sistema nervioso central para reducir el estrés naturalmente e inducir el sueño.

Una planta que no puede faltar. Fuente: Shutterstock.

Todo eso es posible gracias a los compuestos que tiene la planta en sus hojas como el cineol y el linalol. Se recomienda masticar cuatro o cinco hojas diarias para obtener los resultados y mejorar la salud. También se puede utilizar como condimentos en cada plato. Lo importante es usarla regularmente.

Cuidados

La albahaca es una planta de temporada, por lo tanto, una vez que termina su ciclo muere. Hay que tener en cuenta que necesita mucha luz, por lo que puede crecer muy bien en el jardín, terraza o en el interior. También soporta bien la semisombra. Por otra parte, la planta sufre con el frío y el viento y necesita una tierra rica en humus y que permanentemente esté mojada.