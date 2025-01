A dónde iba Mauro Icardi cuando Wanda Nara "le soltaba la cadena"

La pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa y no hay quien no hable sobre el tema. Recientemente, Ángel de Brito sacó a la luz nuevos chats y fue ahí que Mariana Brey reveló un dato que no todos conocían sobre la relación entre el futbolista y la mediática.

"Cada vez que ella le soltaba la cadena, Mauro se iba directo a Tequila, estaba muy deprimido parece. Ahí surgió el rumor de que estuvo junto a Floppy Tesouro", indicó la panelista.

Y, en LAM, añadió: "Me llama la atención que en esos chats, él parece un pibe enamorado que invirtió mucho tiempo para recuperar el amor y la familia pero en 25 minutos cambió de idea. Otro puede ponerse de novio o fingir una relación, a salir de golpe a buscar algo. Es claramente una venganza".

Hoy, Icardi está felizmente en pareja con la China Suárez. Fue él quien hizo público su vínculo amoroso en Instagram con una declaración y un tierno mensaje. "Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas...", comenzó diciendo.

Mauro Icardi y la China Suárez

"Quién sabe... son cosas del destino. Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuánto tiempo pase o cuántos caminos hay que recorrer. Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas... Hoy no necesito más señales... sé que con vos, estoy donde debo estar", sumó.