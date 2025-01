Netflix sabe bien cómo llamar la atención de los usuarios con el contenido de su extenso catálogo. Es tanta la oferta que, a veces, se hace difícil elegir un solo título. Si te cuesta optar por uno, aquí te recomendamos una miniserie de siete capítulos de 40 minutos, aproximados, cada uno.

Se llama ¿De quién huimos, mamá? y es una mezcla de drama y thriller sobre una madre y una hija que viven en una huida permanente y residen en hoteles de lujo. Su título original en inglés es Who Were We Running From? y en turco Biz Kimden Kaçiyorduk Anne?.

La sinopsis de Netflix dice: "Una madre con un pasado oculto y su hija son fugitivas sin identidad en una huida eterna en la que no pueden confiar en nadie".

Netflix: la miniserie de 7 capítulos que te enganchará desde el comienzo

Está dirigido por Umut Aral y Gökçen Usta y está basado en la novela homónima de 2007 de Perihan Magden. Encabezan el elenco Eylül Tumbar y Melisa Sözen. El reparto lo completan Musa Uzunlar, Devrim Kabacaoglu, Taylor Lauren, Buçe Buse Kahraman, Basak Dasman, Birand Tunca, Alper Çankaya, Hakan Emre Ünal, Meriç Rakalar, Emrah Kolukisa y Kubilay Tunçer.

Mira el tráiler