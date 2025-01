Cinthia Fernández no tiene excusas y entrena todos los días su bella figura

Cinthia Fernández es muy activa en Instagram y sus seguidores quedan encantados con el contenido que comparte. Ahora, con un clip que subió en los últimos días, dejó en claro que no tiene excusas y entrena todos los días su bella figura.

Pero no solo comparte material entrenando, también hace descargos que llaman la atención de todos. "¿Qué opinás de cómo Roberto le cerró la boca con pruebas a cierta persona?", le consultó una seguidora. Ante esto, Fernández respondió: "Que no tiene que callarse más, porque con ciertas personas no sirven los buenos caminos". Además, enseñó el nombre de la usuaria para evitar que la acusen de auto-preguntarse.

"Si el padre no trabaja y te pasa el 40% del salario mínimo: 70 mil pesos. ¿Qué se puede hacer?", preguntó otra. Para contestar, uso de ejemplo a la ex de su novio. "Mándaselo a la ex de mi actual para que aprenda, porque con casi 5 palos no le alcanza. Pero no labura tampoco", disparó.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Esto surgió a raíz del cruce digital que protagonizó Roberto Castillo con su ex. Es que el letrado subió a sus redes capturas de pantalla que le llegaron del canal de difusión de Daniela Vera, donde la mujer contó que el papá de sus hijas no se presentó en Navidad y sólo envió regalos.

"Oli diciéndome hoy: 'Mami le voy a decir a papá que quiero ir a su casa, no a la casa de C. Hay que escuchar a los niños. Despertá", se lee en uno de los mensajes, haciendo alusión de que las menores no quieren ir a lo de Cinthia Fernández.