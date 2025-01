Embarazada, Sol Pérez continúa cautivando a sus miles de admiradores con su belleza

Embarazada, Sol Pérez no se toma descanso y continúa muy activa. Pocas semanas atrás visitó a Juana Viale en eltrece y reconoció: “Re contenta, cansada por momentos, es como que digo uy, es un montón”. Y la nieta de Mirtha Legrand indagó más sobre su embarazo.

“¿Pero al principio no te daban como esas ganas de dormir extremas, o nunca te pasó eso?”, consultó Viale. “Me pasó, sí, me pasó los primeros tres meses un poco que a las 8 se me apagaba la tele, era como hasta acá llegué, me sentaba en el sillón y era no doy más, realmente no doy más. Me di cuenta porque me invitaron mis papás a ver una película al cine y me quedé dormida ahí, nunca me había pasado”, respondió Pérez.

Sobre la llegada del bebe, dijo: “Me enteré a las cinco semanas que estaba embarazada. Buscando, teníamos ganas ya de que venga, yo soy como muy el objetivo de quiero ser mamá, soy insoportable, pobre Guido".

Y agregó: "Es el clon de Guido. La primera foto que me muestran se veía como la mitad de la cara y se le peleé, le dije es igual a mí, es igual a mí. Para qué, fuimos esta semana, ya carita completa y es igual a Guido”.

En Instagram, Sol Pérez continúa compartiendo contenido y deslumbrando a sus miles y miles de admiradores con su belleza. Ahora cautivó con uno de los últimos looks que usó en una de las galas de GH.