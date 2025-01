El problema “grave” que tuvo Nati Jota con el uso del corpiño

La conductora de "Sería Increíble”, Nati Jota, está pasando uno de sus mejores momentos profesionales. Desde Mar del Plata donde están transmitiendo el programa, disfruta todos los días de la playa con looks muy sensuales que se llevan la mirada de todos sus seguidores en las redes.

Sin embargo, Nati Jota publicó unas historias donde muestra un pequeño inconveniente que tuvo. Además de posar muy hot frente al espejo con un conjunto negro, la conductora hizo unas historias dónde explicaba el “grave” problema que estaba atravesando en ese momento del día.

“Me pasó lo peor. En este momento, pedí comida, me estoy por ir a bañar, cuando salí iba a estar la comidita y me di cuenta que era par retirar en el local. Es subirme al auto ocho minutos y retirar. No estaba para eso. Nunca elegiría esa opción, pero nada, no es tan grave, pero sí lo es”, explicó Nati Jota desde su historia de Instagram.

“Principalmente no estaba en mis planes ponerme el corpiño después de bañarme. Igual iba a tener que bajar a buscar el pedido, pero eso la piloteo. No entiendo la dinámica retire en el local, si es un toque, si tengo que estacionar. Si calculo la hora, si tengo que esperar me muero. Mi nivel de problema está muy grave”, añadió Nati Jota en tono irónico.

Lo cierto es que la periodista no para de ser noticia por el éxito de su programa y Nati Jota está dispuesta a darlo todo. Desde la playa agradece todos los días a sus seguidores y no para de sorprender con sus microbikinis que dejan ver su figura escultural y natural.