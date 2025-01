La teoría que explicaría por qué llaman la atención los posteos de Mauro Icardi

La polémica entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sigue siendo objeto de todas las miradas. No hay quien quiere perderse qué sucede entre ellos y todos opinan sobre el tema. Uno de los que habló fue Luis Ventura, quien brindó una teoría que explicaría por qué llaman la atención los posteos que el futbolista realiza en redes sociales.

Mauro Icardi y la China Suárez en Instagram

"Los maestros no dejan de enseñar. Yo elijo a Wanda, porque quien le da vida a todos los demás es ella. Si uno saca a Nara de esta historia ¡Todos los demás no existen! Y los posteos de Icardi llaman tanto la atención porque están basados en Wanda, no en él. La provoca, la busca a ella", dijo en A la tarde.

Por su parte, Karina Mazzocco se negó a tomar partido. "¡Yo no quiero! Pero lo único que les voy a decir que a la China a mi casa no la llevo ni en pedo", señaló la conductora.

A comienzos de esta semana, Mauro Icardi debió entregar su celular a la Justicia. Es que el equipo de abogados de Wanda presentó un escrito en contra del futbolista buscando que cesen los actos de perturbación, intimidación que, directa o indirectamente realice contra ella, tanto en el espacio analógico como en el digital, así como también la prohibición de mencionarla.

"Icardi la amenazaba a Wanda con imágenes que tiene en el teléfono donde ella está desnuda, teniendo relaciones sexuales y en situaciones que para ella no son cómodas", contó Fernanda Iglesias.

Y detalló: "Ella hace una denuncia el 24 de diciembre en la que contó durante tres horas lo que vivió con Icardi. Dijo que le preocupaban estas amenazas porque esas imágenes existen. Cuando Wanda ratifica la denuncia, el juez decide hacer lugar a los pedidos y le manda una notificación a Mauro para que entregue el teléfono".