El trucazo casero para limpiar las manchas de agua de la madera

Hay partes del hogar que no son nada fácil de limpiar porque a veces no tenemos los productos adecuados o no tenemos el conocimiento suficiente para realizar algún tipo de limpieza en especial. Es el caso de las manchas de agua en la madera, pero hay formas de hacerlo de manera casera.

Lo cierto es que existe un truco casero para realizar esta limpieza y es muy sencillo deshacerse de esa mancha. Lo que se necesita en este caso es tener a mano vaselina y vinagre. Con esos dos ingredientes los muebles quedarán como nuevos y relucientes en simples pasos.

Para remover la mancha de agua en la madera hay que aplicar vaselina y dejarla durante 24 horas. Luego se limpia la superficie y después se frota con vinagre blanco. Los resultados serán sorprendentes y la madera realmente lucirá como nueva. Además no se necesita gastar dinero.

Es posible quitar las marcas de agua. Fuente: Shutterstock.

Otros trucos

Otra manera de realizar la limpieza es con un ingrediente que se utiliza en la cocina. Se trata de la mayonesa. Aunque no lo crean la grasa que contiene permite remover las manchas de manera fácil sin problemas. Solamente hay que seguir los siguientes pasos al pie de la letra.

Para esta limpieza se aplica una capa generosa de mayonesa sobre la mancha y se cubre con un paño húmedo. Se deja actuar durante dos o tres horas y luego se retira con un paño seco. La mancha habrá desaparecido como por arte de magia.