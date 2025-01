Wanda Nara sube la temperatura en las redes mientras Icardi se luce con la China Suarez

Wanda Nara no atraviesa uno de sus mejores momentos. Recién separada de L-Gante está en plena guerra con su ex, Mauro Icardi, quien blanqueó su relación con la China Suarez. Esa relación nació hace algunos años cuando Wanda fue engañada por el futbolista.

Sin embargo, Wanda Nara no pierde la sensualidad y día a día sube la temperatura en las redes sociales con sus fotos en bikini o en ropa interior. En esta ocasión esperó a su ex, Maxi López con un asado. En la imagen se la ve en la parrilla con un look muy sensual que deja entrever sus curvas.

Pese a los días difíciles, Wanda Nara se mostró feliz al encontrarse con sus tres hijos y fue la encargada de hacer el asado en su casa de Santa Bárbara. La empresaria le hizo frente al calor y se puso la parrilla al hombro. También mostró las manos sucias y el resultado final.

Wanda, asadora. Fuente: Instagram.

“¿Quién adivina lo que estoy haciendo?”, dijo Wanda Nara en Instagram. “Me salió muy muy bien”, añadió la empresaria. Además, con esta publicación mostró la buena relación que mantiene con el padre de sus tres hijos varones. Cuando se separó también reinó el escándalo en ese momento.

Además, Wanda Nara le tiró un palito a Mauro Icardi, ya que días atrás su enemiga publicó platos vegetarianos que come con el futbolista. Cada una tiene su estilo, sin embargo parece ser una guerra de nunca acabar entre ellas y en el medio están expuestos los hijos.