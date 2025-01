Este es el verdadero significado de soñar con volar

“Cada soñador y cada sueño es único”, señalan los especialistas que se encargan de interpretar el significado de los sueños. Durante la noche el subconsciente se manifiesta para transmitir un mensaje que se relaciona con cada persona, sus experiencias, tensiones y preocupaciones.

Soñar con volar

El sueño con volar tiene varias interpretaciones. Según Sigmund Freud, se trata de un sueño que lleva a la infancia, a la sensación de ingravidez que se siente cuando la persona es llevada en brazos. Para otros los sueños en los que se vuela son de erección teniendo así un componente sexual. También representa el vuelo la conexión con el ser amado.

En cambio, hay teorías más modernas que señalan que este sueño es una recreación de la vida real donde la persona siente que se saca un peso de encima liberándose de algunos bloqueos que impiden la creatividad. Un detalle importante en este sueño es fijarse cómo vuelan o si se transforman en un ave.

Un sueño placentero. Fuente: Shutterstock.

Si la persona en el sueño vuela sin tener alas, es un aviso de que está atravesando un gran momento de su vida. La persona está libre de ataduras y muy preparada para todo lo que se viene. Es una representación del deseo de vivir experiencias nuevas y de las expectativas que se tienen.

En cambio, si la persona en el sueño trata de volar con los brazos, pero no puede volar, los expertos señalan que hay deseos o impulsos que no se han podido satisfacer. Este sueño no es más que un deseo de libertar y de independencia. En cambio, si logra volar es una representación de una liberación de una carga pesada.