El alentador mensaje del ángel de la guarda para este 13 de enero para Capricornio, Acuario y Piscis

Este 13 de enero el ángel de la guarda llega con un mensaje de aliento para las personas de Capricornio, Acuario y Piscis. En este año que recién comienza deben tener las metas claras y los objetivos planteados para que realmente puedan cumplirse con el pasar de los días.

Lo cierto es que la astrología dice que todos los seres humanos tienen un ser celestial que los protege durante su paso por la vida terrenal. Por eso es importante valorarlo, agradecerle y escuchar sus mensajes diarios para ser mejores personas y más felices. Prende una vela en su honor.

Capricornio

El ángel Cassiel de este signo te dice que tu fortaleza es admirable y te recuerda que no estás solo mientras intentas cumplir tus metas. “Yo sostengo tu espíritu y doy el descanso que necesitas”, es el mensaje que envía el ángel este 13 de enero. No te desanimes si no logras lo que quieres.

Una vela para agradecer. Fuente: Freepik.

Acuario

El ángel Uriel te dice que tu espíritu libre inspira a los demás y no temas a ser diferente. “Yo estoy contigo para que sigas iluminando el mundo con tus ideas únicas”, dice el ángel de la guarda. Plantea tus objetivos y esfuérzate por cumplirlos en el corto plazo. Verás que los resultados llegan.

Piscis

El ángel Azariel de este signo señala que tu sensibilidad es algo divino. “Estás rodeado de amor celestial. Escucha mi susurro y nunca caminarás solo”, señala. En los próximos días una persona te dará vuelta el mundo y sentirás el amor verdadero y pleno. Debes aprovechar esa oportunidad.