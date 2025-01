Paris Hilton y la desolación al ver su casa incendiada: así fue su mensaje

Paris Hilton vivió de cerca la desolación. La socialité, al ver su casa en Malibú destruida por los incendios que azotan el sur de California, envió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram el 9 de enero. Mostró el daño irreparable que sufrió su propiedad, valorada en 8,4 millones de dólares.

A través del video, Paris Hilton recorrió lo que alguna vez fue su hogar, ya que todo lo que vivió en la casa es uno de sus recuerdos más queridos. “La desolación es realmente indescriptible”, afirmó. La influencer reveló que, al principio, cuando se enteró de la noticia, estuvo en shock.

La idea de perder algo tan querido la dejó completamente desorientada, pero al estar frente a los escombros, la realidad se hizo aún más difícil de aceptar. A pesar de lo desolador de la situación, Paris Hilton se mostró agradecida por la seguridad de sus seres queridos. Tanto ella como su esposo, como su hijo Phoenix y sus cuatro perros lograron salir a tiempo del área afectada por el fuego. “Mis seres queridos, mis bebés y mis mascotas están a salvo. Eso es lo más importante, y me aferro a esa gratitud con todo lo que tengo”, expresó con lágrimas.

En el video muestra la destrucción física, y también el dolor de ver los recuerdos familiares reducidos a cenizas. “Este no era solo un lugar para vivir. Era donde soñábamos, reíamos y creíamos los más hermosos recuerdos en familia”, explicó Hilton. La conexión emocional que compartía con la casa era más que material, pues en sus habitaciones se guardaban momentos irreemplazables, como las obras de arte hechas por su hijo Phoenix.

Mira el video

A pesar del sufrimiento que le provocó la tragedia, Paris Hilton también resaltó que, aunque las casas puedan ser reconstruidas, lo que no se puede recuperar son los momentos vividos y las experiencias compartidas. En su mensaje, Paris se solidarizó con las muchas familias que, como ella, han perdido todo debido a los incendios. “Esto no es solo mi historia. Tantas personas lo han perdido todo. No son solo paredes y techos; son los recuerdos los que convertían esas casas en hogares”, escribió en sus redes sociales.