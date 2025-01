La polémica de Roro en “Next Level Chef” y por qué la critican

El debut de "Next Level Chef" en Telecinco ya ha generado controversias desde su primer episodio. Entre los participantes destaca Roro, la influencer de 22 años que ha ganado popularidad mostrando recetas elaboradas en su Instagram, dirigidas siempre a su novio Pablo.

En el programa, dividido en tres equipos – amateurs, profesionales e influencers –, la dinámica está marcada por la competencia constante y la lucha por acceder a los mejores ingredientes y cocinas. Este formato ha puesto a prueba las habilidades culinarias y el trabajo en equipo, dejando claro que no todos manejan la presión de la misma manera.

Sus compañeros no la toleran.

En la segunda prueba de la noche, el equipo de los influencers tuvo que enfrentarse a la cocina menos equipada: el sótano. Con solo 30 segundos para recoger los ingredientes, Roro demostró rapidez al asegurarse un gran pescado. Sin embargo, la tensión aumentó cuando tuvo que decidir cómo repartirlo entre sus compañeros. La jueza Rakel Cernicharo advirtió al grupo sobre las posibles intenciones de Roro: “Depende de que Roro os deje la mejor parte o quiera joder a alguien”. Finalmente, la joven optó por quedarse con la mejor porción, dejando a los demás con las sobras, lo que generó un malestar evidente.

El reparto desigual del pescado provocó fuertes reacciones en su equipo. Alba expresó su descontento al afirmar que no había visto ningún gesto de compañerismo por parte de Roro. Por su parte, Bruno se mostró contundente al rechazar las migajas que le ofrecieron, asegurando que no pensaba suplicar por un trozo. Mientras tanto, Jurgi, otro integrante del equipo, remarcó la importancia de trabajar unidos. Estas críticas pusieron a la influencer en el centro de la polémica.

Cuestionaron sus formas de trabajar en equipo

La justificación de Roro no logró calmar los ánimos. La influencer se defendió alegando que no era una mala persona y que quería lo mejor para todos, aunque esto implicara quedarse con la mejor parte. Sin embargo, sus palabras no convencieron a sus compañeros.