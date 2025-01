La miniserie de cuatro episodios que está en Netflix y es ideal para ver de un tirón

¿Eres amante de las miniseries y no te decides por cuál ver? Entonces aquí te dejamos una de cuatro episodios (de una duración aproximada de 45 minutos) que está disponible en Netflix. Se llama Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma. Está basada en la biografía On Her Own Ground de A'Lelia Bundles.

Es un drama, se estrenó en marzo de 2020 y está recomendada para mayores de 13 años. El rodaje se realizó entre julio y septiembre de 2019 en las ciudades canadienses de Mississauga, Cambridge, Stratford y St. Catharines.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Una lavandera afroamericana derrota a la miseria y funda un imperio de la belleza que la convierte en la primera millonaria por esfuerzo propio. Basada en hechos reales".

La miniserie de 4 capítulos que está en Netflix y es ideal para ver el fin de semana

Es una ficción de la historia no contada y muy irreverente de la pionera y magnate del cuidado del cabello negro Madame CJ Walker y cómo ella superó hostilidades, rivalidades épicas, matrimonios tumultuosos y algunos familiares frívolos para convertirse en la primera mujer millonaria negra hecha a sí misma de Estados Unidos.

En el reparto de la miniserie está Octavia Spencer como Madam C. J. Walker, Tiffany Haddish como Lelia, Carmen Ejogo como Addie, Garrett Morris como Cleophus Walker, Kevin Carroll como Ransom, J. Alphonse Nicholson como John Robinson y Blair Underwood como Charles Joseph Walker.

Mira el tráiler