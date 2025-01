Evangelina Anderson cautiva desde México con su gran belleza

En 2024, Evangelina Anderson estuvo en el centro de todas las miradas. Por un lado, por los rumores de ruptura matrimonial con Martín Demichelis. Por el otro, por el hijo extramatrimonial que tiene él. Al parecer, antes de que él partiera a trabajar a Europa, tuvo un affaire con una chica de su pueblo y de esos encuentros nació Facundo Bono, su hijo, al cual no reconoció hasta hace poco tiempo.

Meses atrás, el joven decidió romper el silencio y habló en redes sociales. “No sé si me siento tranquilo, pero es algo que sabía que iba a pasar. Se dijeron un par de mentiras, pero siempre en los medios es de esperarse. Lo importante es que puertas adentro está todo bien”, señaló Facundo y agregó: "(Con Martín) Empezamos a tener una relación a distancia por la pandemia. Después les comentó a sus hermanas, mis tías, y luego llegó la aceptación de Eva. Nos empezamos a ver al menos una vez al mes”.

“Bastián era mi mayor interés porque tener un hermanito varón me hacía mucha ilusión. La verdad es que al pendejo lo quiero una banda. Las más peques son las más dulces. Eva me sorprendió con su calidez genuina. Con mensajitos me transmitió cariño y tranquilidad”, indicó.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

También explicó la razón por la decidió buscar su verdadera identidad. “La duda no me dejaba dormir, me destrozaba por dentro. La trompada más dura era verme al espejo y entender que vivía en una realidad sujeta a la mentira. Luego de tanto tiempo de mentirme en la cara le pedí de rodillas a mi mamá que me dijera la verdad. Luego entendí que ella es una luchadora”, dijo.

Evangelina Anderson trata de mantenerse al margen de las cosas que se dicen sobre ella y en redes sociales es muy activa. En Instagram comparte contenido que llama la atención de todos los usuarios. Ahora, desde México, cautivó con su gran belleza con esta fotografía.