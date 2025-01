Nati Jota sigue llevándose todas las miradas en Instagram con su belleza

Fue Juan Etchegoyen quien sacó a la luz la feliz noticia: Nati Jota estaría en pareja con Santiago Sosa, un futbolista de Racing Club. Al parecer, se conocieron en la final de la Copa Sudamericana que se disputó en Paraguay, donde el club de Avellaneda se consagró campeón del segundo trofeo más importante del continente.

Nati Jota y Santiago Sosa

“Hoy quiero arrancar con un enigmático muy lindo, porque voy a hablar de un romance reciente. Ella es increíble, y aunque no lo conozco tanto a él, sé que es un crack en el fútbol. Recibí esta información hace algunos días, la investigué, hablé con personas cercanas, y logré obtener un panorama más claro de la situación”, dijo Etchegoyen.

“Lo que me cuentan es que se conocieron en el extranjero y que están disfrutando de estos primeros momentos juntos. No sé si lo harán público, pero me encanta la pareja. Ahora te voy a compartir lo que dice el entorno de ella. El romance que tengo para contarles es el de Nati Jota y Santiago Sosa, futbolista de Racing” fue la forma que eligió para contar la noticia.

Es sabido que Nati Jota es una gran amante del deporte. De hecho, sus inicios en la TV fueron en ESPN, uno de los canales deportivos más importantes. Luego incursionó en el mundo del streaming y en la actualidad hace reír en OLGA, el canal que tiene a cargo Migue Granados.

En Instagram, Nati Jota es muy activa y con frecuencia llama la atención de sus miles de admiradores. Ahora, subió un collage con el que, una vez más, se llevó todas las miradas con su belleza.