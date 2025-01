Mascotas: ¿los perros pueden comer pescado?

A los dueños de mascotas nos encanta compartir nuestra comida con los perros. Sin embargo, sabemos que muchas les hacen mal como la salsa, la cebolla, el ajo y alimentos condimentados. Igualmente, también hay otras frutas que les caen bien y no dañan su estómago. En el día de hoy hablaremos del pescado y cómo les cae a nuestros amigos de cuatro patas.

La respuesta a la pregunta de si los perros pueden comer pescado, es sí. Este alimento es una gran fuente de proteínas para ellos y tiene ácidos grasos omega-3, que son beneficiosos para la piel, el pelaje y las articulaciones de tu perro. Sin embargo, hay algunas precauciones importantes que debes tener en cuenta.

Podemos ofrecerles comida para perros que contengan pescado. Foto: Shutterstock

Primero, vamos a ver los beneficios de darles pescado a nuestras mascotas. Entre estos podemos encontrar que aporta muchas vitaminas del grupo B (siendo las más destacadas la B3, la B9 y la B12) y del grupo A. Además, aporta aminoácidos y las calorías que se ingieren a partir de este producto no son muy altas.

Pescados como el atún, arenque, caballa, merluza y las sardinas pueden ser muy buenos para ellos. Especialmente, para prevenir el desarrollo de patologías como la artritis, la osteoporosis o la artrosis.

Puedes incluir pescado en su dieta a partir de su comida especial o convidarle pequeñas partes. Foto: Shutterstock

Ahora bien, entre las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de darles pescado es que no tiene que estar crudo o mal cocido, esto puede contener bacterias como la Salmonella o Listeria. También no deben tener ningún tipo de condimentos, como dijimos arriba, esto es tóxico para nuestros perros. Finalmente, el pescado no tiene que estar conservado en aceite, debe ser en agua y sin sal añadida.