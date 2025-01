Escándalo en Hollywood: Blake Lively, Justin Baldoni y una demanda millonaria

La polémica entre Blake Lively y Justin Baldoni, quienes compartieron pantalla en la película "It Ends With Us", ha captado la atención de todos. Este enfrentamiento legal sacude a Hollywood, pues la disputa comenzó cuando la actriz presentó una denuncia por acoso sexual y represalias.

La actriz denunció ante el Departamento de Derechos Civiles de California que Baldoni y su equipo habrían actuado en su contra después de que ella expresara preocupaciones sobre el ambiente en el set. Entre las acusaciones, Blake Lively señaló que se filtró información que buscaba desprestigiar su imagen profesional. Estas revelaciones llegaron al público a través de un artículo en The New York Times, que profundizó en la denuncia y expuso detalles.

De la pantalla a la vida real.

El artículo del periódico, titulado “Podemos enterrar a cualquiera: dentro de una máquina de desprestigio de Hollywood”, provocó una ola de reacciones. Actores, sindicatos y estudios cinematográficos expresaron su apoyo a Blake Lively. Sony, que respalda la película, condenó enérgicamente las acusaciones de represalias. Asimismo, el sindicato de actores SAG-AFTRA emitió un comunicado respaldando a la actriz, reafirmando su compromiso con un ambiente laboral seguro.

Sin embargo, Justin Baldoni no se quedó en silencio ante estas acusaciones. El actor y productor respondió presentando una demanda por difamación contra The New York Times por 250 millones de dólares. En su querella, argumentó que el artículo estaba lleno de imprecisiones y tergiversaciones. Según Baldoni, el periódico se basó en lo que calificó como una narrativa egoísta por parte de Blake Lively, con el objetivo de dañar su reputación.

Será un proceso largo.

La demanda también incluye señalamientos sobre el presunto interés de Blake Lively en controlar el rumbo de la película. Justin Baldoni sostiene que las acusaciones tienen como fin remodelar la imagen pública de la actriz a través de titulares llamativos, dejando a su paso daños colaterales a su carrera.

Este escándalo también pone sobre la mesa cómo las dinámicas de poder y las relaciones laborales en la industria del entretenimiento se convierten en campos de batalla legales y mediáticos.