La reacción de Camilo y Evaluna tras los rumores de separación

Evaluna y Camilo son la pareja del momento y están más fuertes que nunca pese a los rumores de separación que surgieron en los últimos días. Hace poco volvieron a ser padres por segunda vez y están en uno de sus mejores momentos. Siempre muestran muchos de esos momentos felices en sus redes.

Pero los rumores siempre están sobre su relación y en un momento se dijo que el colombiano había sido infiel a Evaluna Montaner. Si bien ignoran las especulaciones, utilizaron las redes para desmentir y reírse de los dichos de la prensa.

A través de un video de Youtube Camilo y Evaluna Montaner leyeron las noticias sobre ellos: “De nosotros se dicen muchas cosas”, dijo la artista y su marido agregó: “Pero a veces salen cosas muy chistosas”.“La verdad es que nunca decimos nada al respecto porque estamos muy ocupados riéndonos de esas cosas y ninguna nos la tomamos en serio”, dijo Camilo.

La pareja se ríe de los rumores. Fuente: Instagram.

En torno a esto Camilo y Evaluna reaccionaron ante los distintos titulares de notas que iban leyendo como por ejemplo: “¿Se acabó el amor? Camilo y Evaluna anuncian su separación”. El cantante después de leer ese titular señaló: “¿Qué? ¡No, mi amor!”, y abrazó a la madre de sus niñas.

Por su parte, Evaluna dijo: “¡‘Oh my good’!” y luego se centró en otro contenido que se refería a las crisis matrimoniales. También Camilo contestó a los comentarios sobre su desempeño como padres: “Les voy a decir por qué me da rabia esta situación: por la falta de excelencia. La persona que se puso a hacer el ‘research’ en la investigación para decir que yo soy illuminati, me quito el sombrero porque digo ‘esas son horas de trabajo periodístico’”, sostuvo.

“Pero la gente que está diciendo ‘La dieta de Índigo: pobre, la tienen sólo a punta de leche materna porque está recién nacida’, ¡mi amor, no hagas ese ‘clickbait’ que no tiene ningún sentido!”, concluyó Camilo.