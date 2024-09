El ejercicio para fortalecer glúteos que puedes hacer en casa y en menos de 10 minutos

El glúteo y la pierna son los músculos que casi todas las mujeres quieren tonificar. Pero el paso del tiempo hace que sea un poco difícil conseguir ese objetivo. Sin embargo, una entrenadora de Women´s Health explicó cuál es el mejor ejercicio para tener un glúteos perfecto.

El ejercicio se llama monster walk ya que no es muy estético. Pero trabaja casi toda la musculatura del tren inferior, y por ese motivo, deberías incluirlo en todas tus rutinas. Si no sabes cómo hacerlo, no te desanimes aquí te dejaremos el paso a paso y los tips que necesitas conocer.

Repite este ejercicio durante 1 minuto. Foto: Archivo.

¿Cómo hacer este ejercicio?

En primer lugar debes colocarte de pie con una banda de resistencia alrededor de ambas piernas, justo por encima de los tobillos. Luego mantén la espalda recta e inclina el cuerpo hacia adelante desde las caderas y flexiones de rodillas. Las piernas deben estar separadas al ancho de las caderas.

Mantén la posición con el cuerpo y la flexión de las piernas. Camina unos pasos hacia adelante y luego hacia atrás. Asegúrate de mantener la tensión en la banda y no doblar la espalda. Mira todo el tiempo al frente. Puedes dejar tus brazos al costado del cuerpo o colocarlos en tu cintura.

Toma un descanso entre serie y serie. Foto: Archivo.

Los monster walks son grandiosos para aumentar la flexibilidad de la cadera, fortalecer los músculos de las piernas y la espalda, reduce el riesgo de lesiones, mejora el equilibrio y la postura, aumenta la fuerza y estabilidad del tronco, incrementa la resistencia cardiovascular, entre otras.