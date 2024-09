Cuerpo de escándalo a los 48: la rutina de ejercicio de Elsa Pataky

Elsa Pataky es una actriz y productora española. Su carrera dentro de la industria cinematográfica dio un salto cuando tuvo un papel en la saga The fast and the furious, también conocida como Rápidos y furiosos en Hispanoamérica. Desde ese entonces, Elsa Pataky se convirtió en toda una referente por su belleza y figura ultra tonificada.

Ahora la estrella ha compartido algunos de sus ejercicios favoritos para mantenerse en forma a sus 48 años. Esta rutina te tomará algunos minutos y necesitarás algún objeto de peso como mancuernas, libros o bolsas de supermercados con productos dentro. También será necesaria alguna esterilla o colchoneta para apoyarte durante tu rutina.

Elsa Pataky es la esposa de Chris Hemsworth. Foto: Archivo.

El entrenamiento de Elsa Pataky se divide en dos series con 3 ejercicios cada una. Repite al menos 3 veces cada serie para poder tonificar tus músculos y ver los resultados. También es importante que escojas un peso que signifique un esfuerzo para ti pero que no fatigue tus músculos.

La rutina de Elsa Pataky

La primera serie tiene lunges laterales con peso, estocadas fijas y sentadillas sumo.Cada ejercicio te ayudarán a trabajar la musculatura de tus piernas, sobre todo la parte interna de ellas. Es importante que mantengas el core activado para evitar lesiones y ejecutar el ejercicio correctamente.

Elsa Pataky tiene 3 hijos. Foto: Archivo.

La segunda serie incluye abdominales (de tu preferencia), russian twist y zancadas atrás con patada. Los abdominales son fundamentales para Elsa Pataky ya que los personajes que interpreta son fuertes. Además, la estrella adora lucir un six pack marcado en sus publicaciones de Instagram.