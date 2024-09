Mónica Ayos derritió corazones con una nueva fotografía junto a su amado Diego Olivera

Mónica Ayos y Diego Olivera se conocieron al comienzo de este milenio cuando ambos fueron convocados para trabajar en Matrimonios y algo más. En la primera reunión del elenco él se enamoró al instante y ella no se percató de eso hasta un tiempo después.

Ella estaba separada y al encuentro no fue sola, sino que asistió con su hijo Federico, de 7 años. "No tenía niñera y Fede me acompañaba muchas veces a reuniones y entrevistas", reveló la actriz sobre aquél día.

Él quedó impactado al verla y ella no lo notó; lo trató con la simpatía que la caracteriza y sin ninguna intención diferente a la de tener buena onda con su nuevo compañero de elenco. A las semanas comenzó el rodaje y la química entre ambos se podía ver a kilómetros.

Ya llevan más de una década juntos y sobre su relación, Ayos manifestó: "Visto en perspectiva esto ha sido un éxito aunque se termine mañana. Armamos un equipazo. Hoy, con el diario del lunes lo confirmamos desde una base muy sólida que supo sostenernos al ir construyendo poco a poco los cimientos dándole nuestra impronta a la estructura".

Mónica Ayos y Diego Olivera

Sobre si hay un método para que la relación funcione tanto tiempo, en diálogo con Teleshow, Ayos indicó: "No creo que la haya más que la de seguir eligiéndonos a conciencia y gustándonos desde las tripas, del derecho y del revés. Son muchas horas de vuelo las de esta pareja por mil cielos y pasamos por mil climas".

En Instagram, ella se dedica a compartir muchos momentos junto a su familia y su esposo. Ahora, derritió el corazón de más de un internauta al subir una nueva imagen junto a su amado, Diego Olivera.