Es una de las series más exitosas de Netflix y es de la creadora de "Los Bridgerton"

Netflix tiene en su catálogo algunas series que han recolectado millones de fans alrededor del mundo. Producciones como "Los Bridgerton" o "Inventando a Anna" han sido un éxito rotundo, al igual que otras como "Grey 's Anatomy" y "Reina Charlotte". Si te preguntas qué tienen en común todas estas series, la respuesta es su escritora: Shonda Rhimes.

Detrás de los éxitos nombrados se encuentra la misma mente creadora. En esta ocasión traemos otro de sus éxitos que se encuentra en Netflix. Se trata de "How to get away with murder". Una de las producciones más aclamadas de los últimos años y protagonizada por Viola Davis.

Una serie de suspenso que te mantendrá al borde del sillón durante todas sus temporadas. Foto: Netflix

"How to get away with murder" se estrenó por primera vez en ABC. En esta serie seguimos la historia de cinco alumnos de la Facultad de Derecho de la Costa Este. Los estudiantes se encuentran completamente capturados por la inteligencia de Annalise Keating, una de sus profesoras.

Durante el comienzo de la serie, los alumnos competirán por resolver casos reales en conjunto con su profesora. Todo marchara estable hasta que todos se ven envueltos en un complot de asesinato. El primer capítulo comienza con sus alumnos quemando un cadáver, rodeando una fogata.

Con actuaciones de lujo, esta serie se convirtió en la más vista. Foto: Netflix

Si eres un usuario de Netflix y amante de las series de suspenso y crímenes, no puedes dejar pasar este éxito de Shonda Rhimes. Las actuaciones de esta producción se han considerado excelentes por la crítica. Viola Davis, su protagonista, resultó ganadora de un Emmy por mejor actriz principal de drama.