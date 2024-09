El collage de fotos de Nati Jota desde la playa que encantó a sus admiradores

Nati Jota es muy activa en las redes sociales. En Instagram la siguen miles de personas que llenan sus publicaciones de comentarios. Si bien en su mayoría son positivos, también muchos son negativos. Sobre la política de cancelación, piensa: "Me parece muy extrema. Para mí han cancelado a mucha gente sin merecerlo, por demás".

Nati Jota en OLGA

"Es: 'No trabajas más, no tenés más voz de repente, nadie te va a escuchar'. Es eso, el final. Creo que es bastante extrema y que se suele anticipar. Quizás en un punto está bien si alguien es culpable de esto, esto y esto, pero la cancelación llega mucho antes que las pruebas", explicó en diálogo con Tatiana Schapiro.

Y sobre las críticas que ella recibe, indicó: "La verdad que he entendido que me va a seguir pasando. Eso también lo trato de trabajar porque te pasa una vez, y después pasa, chau. Ahora no estoy en una pero va a venir porque yo ya sé que como no me gusta quedarme en los lugares políticamente correctos, quizás alguna baldosa floja un poquito te la piso, porque también está ahí, creo, mi valor agregado: jugármela un poco con algunas cosas".

"Estoy acostumbrada a que me bardeen. Cuando se hace muy masivo, las redes explotan, y empieza a ser un hecho, una realidad. Ahí es como: '¡Ay, qué injusto!'. A mí me suele doler por lo injusto, porque siento que no me lo merezco. Al mismo tiempo sé que es pasajero. Algunos se acordarán, otros no", agregó Nati Jota.

Hoy, está de vacaciones y llama la atención de sus admiradores con las soñadas fotografías de su viaje. En las últimas horas, subió un collage de fotos desde la playa que encantó a sus admiradores.