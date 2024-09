El último video de Soledad Pastorutti que conquistó cientos y cientos de corazones

Soledad Pastorutti no recuerda cómo era su vida antes de la música. Es que su camino lo inició de bien chica. "Empecé a cantar a los seis años. Lo que sí sé es que siempre me gustó cantar, bailar; era un tronco pero me gustaba tener que ver con los actos escolares, actuar. Podría quizás decirte cómo era antes de llegar a la televisión, a lo que llamamos fama", señaló en diálogo con Teleshow.

Soledad Pastorutti

Y sobre cómo era su vida antes, dijo: "Más tranquila, menos expuesta. Pero tampoco viví en esa etapa lo que hoy podría vivir alguien con esta era de redes sociales, en que terminás sabiendo de manera mucho más directa qué opina la gente. Antes te llevabas por el 'che, se venden las entradas, se venden los discos', por alguna carta, que recibía un montón".

"Recuerdo que incluso en una época citaba a la gente en la casa de al lado de la mía, que la había comprado mi viejo como una inversión, para que me vinieran a saludar. Daba turnos, como si fuera una firma de autógrafos, una cosa así", contó.

La Sole

En Instagram, La Sole es muy activa y la siguen miles y miles de personas. Es que en todos estos años supo ganarse el corazón de mucha gente alrededor del mundo y sus fanáticos la llenan de hermosos mensajes en la virtualidad. Recientemente publicó un video que no pasó desapercibido.

"Me llevo todo el calor que me brindaron... Gracias Bariloche", redactó Pastorutti junto a las imágenes. "Mirá que a mi no me gusta el frío, pero por tu show me quedaría en lugar más frío que exista", expresó una internauta.

