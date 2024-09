Delfina Chaves y una sesión de fotografías que se llevó todas las miradas en redes

Delfina Chaves se encuentra en Argentina, luego de interpretar el papel de Máxima Zorreguieta para la serie de su vida en HBO. La misma cuenta la historia de la reina de Países Bajos y de su esposo Guillermo Alejandro de Holanda. En el rodaje, Delfina conoció a su actual pareja Martijn Lakemeier, que interpreta al rey.

Además de ser muy buena actriz, la hermana de Paula Chaves es una gran influencer en redes sociales. Sólo en Instagram acumula más de 1,2 millones de seguidores. Y para ellos compartió una sesión de fotografías de la revista Oh la lá, con las que se robó todas las miradas.

Delfina Chaves interpreta a Máxima de los Países Bajos para la nueva serie "Máxima". Foto: @delfichaves

En la sesión de fotografías podemos verla luciendo un vestido azul claro y posando para la cámara con su pelo largo y ondulado. Como accesorio, Delfina utilizó un gran anillo con forma de flor transparente. Por supuesto, las imágenes se llenaron de me gusta y comentarios rápidamente.

El carrete de fotografías en Instagram superó en 24 horas los 40 mil "me gusta". Mientras celebridades también se vieron encantadas con las imágenes, Jimena Barón, comentó "Que bella que sos", mientras otros famosos comentaron "No se puede ser más hermosa", "Oh la lá".

Delfina Chaves compartió la sesión de fotografías para la revista Oh la lá en Instagram. Foto: @delfichaves

En los últimos días trascendió la noticia de que Delfina se encontraba pasando unos días en el sur argentino junto a Martijn Lakemeier y amigos. En Instagram se pudo ver a la pareja compartiendo exquisitos platos y los días en una cálida cabaña.