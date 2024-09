Revelaron el verdadero motivo por el que Pampita se separó de Roberto García Moritán

Carolina Ardohain, conocida como Pampita, siempre da que hablar sobre todo en este momento donde está en el centro de la escena tras una escandalosa separación con Roberto García Moritán. En las últimas semanas se han dicho muchas cosas, sin embargo la modelo se llamó al silencio. Solamente publicó unos chats con su ex pareja para aclarar cuál fue la fecha de la ruptura.

Lo cierto es que Ángel de Brito reveló el verdadero motivo por el cual la modelo decidió separarse de un día para otro porque se enteró “de todo”. El conductor de LAM contó de qué se enteró Pampita para decidir separarse del ministro de Desarrollo Económico y padre de su hija, Ana.

¿Tan heavy es lo que descubrió Pampita para separarse de un día para el otro?”, le preguntaron a Ángel de Brito. “Se separó por las amantes, por lo que se enteró el 20 de septiembre”, dijo el animador de América TV de manera contundente sobre la escandalosa separación.

La historia de Instagram. Fuente: Instagram.

El sábado Roberto García Moritán emitió un comunicado en sus redes donde anunciaba la separación asegurando que hace tiempo estaban separados. Lo cierto es que la modelo salió a responder de manera categórica aclarando que la ruptura fue el 20 de septiembre.

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", aclaró la modelo. Sin embargo, hay otras versiones que relacionan a su ex pareja con casos de corrupción y argumentan que ese habría sido el motivo de la separación.