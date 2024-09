Al igual que muchas figuras del mundo del espectáculo argentino, Sol Pérez es muy activa en redes sociales. En Instagram tiene seis millones y medio de seguidores que están pendientes de todo lo que comparte y llenan sus publicaciones de comentarios y corazones. Ahora, enamoró a sus admiradores con una postal desde Grecia junto a su esposo, Guido Mazzoni.

Sol Pérez enamora a sus admiradores desde Grecia

Pérez y Mazzoni se casaron a fines del año pasado. La boda fue en noviembre en el Salón Le Dome del Sofitel La Reserva Cardales. El vestido que eligió fue de la diseñadora Verónica de la Canal, quien ya la había vestido en otras oportunidades. Él, por su parte, lució un traje de Etiqueta Negra.

El vestido no fue blanco, sino un off white y bien al cuerpo. Acompañó con un largo velo y zapatos de Nina Charme. El peinado fue de pelo suelto con ondas y un make up que resaltó su mirada, en manos de Alan Elizalde y Camilo Durán.

Tanto los detalles de la previa del casamiento, como del salón estuvieron a cargo Claudia Villafañe y Plan V, su empresa de eventos. La ambientación quedó en manos de Ramiro Arzuaga.

Sol Pérez y Guido Mazzoni en su casamiento

Para que todos pudieran disfrutar libremente del evento y no estuvieran atados a la tecnología, Sol y Guido pidieron que se retiraran los teléfonos celulares en el ingreso al evento. Algunos de los invitados fueron Georgina Barbarossa, Vero Lozano, Mauro Szeta, Sandra Borghi, Juariu, Sofía Jujuy Jiménez y Eva Bargiela, entre otros.