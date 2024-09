Netflix: aseguran que Envidiosa se inspiró en la vida de una famosa

Envidiosa, la serie de Netflix recientemente estrenada, ya es furor en la plataforma y todos están hablando sobre ella. Es una de las ficciones más vistas y está protagonizada por Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe. Lo cierto es que hay quienes aseguran que la historia está basada en la vida de una influencer reconocida que brinda consejos sobre el amor a sus seguidores.

En la serie la trama gira en torno a una mujer de 40 años que después de diez años se separa de su pareja y se siente incómoda con su gente cercana que contrae matrimonio o forman una familia. Hay una tiktoker que asegura que la guionista de la serie, Caro Aguirre, se basó en una ex amiga de ella para hacer la serie.

La inspiradora de la serie sería Lucía Numer, una instagramer que brinda consejos a las mujeres para conseguir citas y así mejorar su manera de relacionarse con los hombres. La mujer escribió dos novelas tituladas Adiós Cachorra, parte 1 y 2.

"Ella ahí vio la veta comercial y sacó un libro de autoayuda sobre soltería, mundo de citas, redes sociales. Con eso le va muy bien", contó la tiktoker y agregó: "Ella era muy amiga de la guionista Caro Aguirre, quien escribió la nueva serie de Netflix 'Envidiosa'. Supuestamente, ellas se pelearon porque Aguirre se puso muy de novia en el mismo momento en que ella se separó y la otra medio que la mandó a cag...", contó.

Para no perderse. Fuente: Netflix.

De todas maneras, la guionista de la serie desmintió esta versión: "Caro salió a negarlo pero hay que admitir que quizás sí se basó un poco en ella y en su grupo de amigas porque, en Envidiosa, también son un grupo", señaló la tiktoker.

En cuanto a la guionista, hizo un descargo desmintiendo esta versión sobre la serie: "Ya me cansé de repetirlo. Son fantasías y suposiciones medio tiradas de los pelos. Obviamente, usé anécdotas de distintas amigas, cuñadas, ex cuñadas, hermanas de cuñadas y de mí misma. Aunque yo no no sea muy parecida, sí tengo algo de loca e intensa. Todos los guionistas usamos anécdotas de conmoción pero no, no puede estar basado en nadie porque Vicky es un monstruo espectacular y yo nunca conocí a nadie así de gracioso. Ojalá hubiera tenido una amiga así de ocurrente", y concluyó: "Netflix compra biografías de Senna o de Marilyn Monroe, no de amigas nuestras. Seamos más humildes, chicas. No somos tan interesantes. Es 100 por ciento ficción".