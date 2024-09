A diferencia de otros artistas, a Natalia Oreiro le llevó un tiempo amigarse con las redes sociales. No fue hasta hace unos pocos años atrás que creó su cuenta de Instagram. Al enterarse, sus admiradores pusieron el grito en el cielo y corrieron a darle 'me gusta' a sus publicaciones.

En la actualidad, Oreiro tiene un millón y medio de seguidores en esta red social y cada vez que sube nuevo contenido se llena de corazones y hermosos mensajes. Es que la actriz y cantante uruguaya es muy querida en todo el mundo gracias a sus trabajos en la pantalla chica.

Ahora, llamó la atención con nuevas fotografías. Junto a las imágenes, citó a Alejandra Pizarnik. "Y sobre todo mirar con inocencia. Como si no pasara nada, lo cual es cierto. Pero a ti quiero mirarte hasta que tu rostro se aleje de mi miedo como un pájaro del borde filoso de la noche".

Natalia Oreiro

"Pero el silencio es cierto. Por eso escribo. Estoy sola y escribo. No, no estoy sola. Hay alguien aquí que tiembla", agregó junto a las fotos en blanco y negro y los mensajes no demoraron en aparecer.

Natalia Oreiro llamó la atención en Instagram con nuevas fotografías

"Reina bella", "Diosa", "Bellísima", "Hermosísima como siempre", "Bella Alejandra y vos también" y "Siempre tan radiante hasta en byn", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer en la publicación de Natalia Oreiro.