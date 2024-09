El explosivo video de Soltera, el nuevo hit de Shakira que ya es furor

Shakira no deja de sorprender y ahora lanzó su nuevo tema “Soltera” con un infartante video que ya tiene millones de vistas. Se trata de una canción pegadiza, fiestera para bailar en cualquier ocasión. Finalmente, la cantante hace un tiempo sacó su disco “Las mujeres ya no lloran” y ahora sorprendió con este hit.

En el video y en la canción se puede ver a una Shakira liberada, relajada al dejar atrás su polémica relación y el polémico divorcio con su ex, Piqué. En la portada de la canción se ve a la cantante brindando con la brasileña, Anitta, la venezolana, Lele Pons y la mexicana, Danna. Hay varias publicaciones en sus redes con estas cantantes y otras famosas.

Diosas totales. Fuente: Instagram.

"Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Pa’ que ese cabrón, cuando me vea, le duela. Se pasa rico soltera", canta Shakira donde claramente hay una referencia a su ex. Lo cierto es que la colombiana lo hizo otra vez y sacó un tema pegadizo que seguramente recorrerá todas las discotecas del mundo.

"El ritmo de esta canción me da mil años de vida", "Temazo, afrobeat con fusiones del caribe como champeta. Delicia de tema" y "Me encanto la nueva canción, viva la soltería, que estar solo no se siente tan mal la verdad", son algunos comentarios de sus seguidores encantados con la canción que se convertirá en un otro gran éxito de Shakira.

Además, en el video hay una invitada estrella y es Isadora Figueroa. La mujer formó parte del video más esperado y explosivo con el que Shakira volvió a mover sus caderas. La hija de Chayanne voló desde Nueva Yok hasta Miami para participar del clip.