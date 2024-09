Tres signos zodiacales que siempre los atormenta su pasado

Algunas personas parecen tener la habilidad de dejar el pasado atrás y seguir adelante. Sin embargo, para otros, las decisiones mal tomadas pueden convertirse en un lastre emocional difícil de soltar que en los momentos de mayor felicidad aparecen para hacerlos sentir culpables. En la astrología hay tres signos zodiacales que tienden a vivir atrapados en un ciclo de arrepentimientos constantes.

Esta tendencia a no soltar el pasado y recordar las decisiones del pasado es algo común en tres signos zodiacales: Tauro, Libra y Leo.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El carácter obstinado de Tauro lo hace difícil de cambiar de opinión, pero cuando se da cuenta de que se equivocó, el remordimiento lo persigue sin cesar. Este signo es cuidadoso antes de tomar decisiones, por lo que si algo le sale mal, su mente queda atrapada en ese "y si hubiera hecho otra cosa".

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Libra es de los signos más indecisos del zodiaco. Este aire de incertidumbre lo hace vulnerable al arrepentimiento cuando finalmente se decide por una opción y descubre que podría haber otra mejor. Debido a su naturaleza diplomática, odia desagradar a los demás, lo que significa que sus elecciones siempre involucran una fuerte reflexión sobre el impacto en quienes lo rodean. Cuando sus decisiones no resultan como esperaba, Libra se queda dándole vueltas al tema.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El orgullo de Leo es lo que lo mantiene firme, pero también lo que lo lleva a arrepentirse con facilidad. Cuando una decisión no refleja la imagen que quiere proyectar, se siente herido y no puede evitar darle vueltas al asunto. Como signo de fuego, sus acciones son apasionadas y, cuando comete un error, el golpe a su ego lo hace caer en un ciclo de pensamientos negativos. A Leo le cuesta olvidar porque su orgullo no le permite aceptar que pudo haberse equivocado, lo que lo mantiene atado al pasado.