La música es un tema de conversación muy común en un grupo de amigos. Probablemente, alguna vez se haya generado el debate de cuál es la mejor canción escrita de todos los tiempos. Aunque esta decisión puede ser subjetiva, ya que depende del gusto musical de cada uno, la Inteligencia Artificial tuvo una respuesta.

Precisamente, le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, sobre este tema en particular y dió una lista de los mejores temas musicales. La respuesta se basó en analizar patrones musicales y emocionales de la melodía y la letra. La elección de "Imagine" de John Lennon como la canción más hermosa del mundo es una decisión con la cuál muchas personas coinciden.

A través de sus canciones y su activismo, John Lennon es considerado uno de los grandes personajes de la paz del siglo XX. Foto: Archivo

La elección de "Imagine" por parte de la Inteligencia Artificial se basa en que esta canción tiene un mensaje universal que invita a la reflexión de un mundo diferente. La canción promueve la paz y la unidad de las personas. Una canción que tiene un "mensaje resonante que ha trascendido culturas y generaciones".

Además, la Inteligencia Artificial hace referencia a que esta canción escrita por el líder de The Beatles tuvo un impacto cultural enorme en el mundo. Aún hoy, esta canción es elegida por muchos artistas para generar un mensaje de paz y un símbolo de lucha para mejorar la relación entre países y humanos.

The Beatles es considerada una de las bandas musicales más grandes de todos los tiempos, con canciones que traspasan generaciones, como la compuesta por Paul McCartney, "Yesteday". Foto: Archivo

Otras canciones elegidas por Gemini como las más hermosas fueron "Somewhere Over the Rainbow" de Judy Garland, "Hallelujah" de Leonard Cohen y "Yesterday" de The Beatles. Todas estas canciones también han trascendido generaciones, convirtiéndose en temas que llegan al corazón de millones y millones de personas.