El mensaje emotivo del ángel de la guarda para este 25 de septiembre para Capricornio, Acuario y Piscis

Este 25 de septiembre el ángel de la guarda llega con un mensaje emotivo e importante para las personas de Capricornio, Acuario y Piscis. De a poco todo se va a acomodando y las energías comenzarán a fluir para que puedan cumplir sus objetivos. Lo primordial es escuchar el consejo de los seres celestiales.

La astrología dice que todos deben estar tranquilos porque todos los signos tienen un ángel guardián que los guiará y protegerá a lo largo de su vida. Es por eso que es importante orar y agradecer diariamente. El ángel escucha los deseos y ayuda a cumplirlos, es cuestión de no perder nunca la esperanza.

Capricornio

El ángel Cassiel recomienda no dudar de que existe el amor verdadero. Por ahora no te has topado con la persona correcta, pero ese ser está más cerca de lo que crees. En pocos días te sorprenderás y verás que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades basadas en el amor y la confianza.

Acuario

El ángel Uriel de este signo advierte que si te enfrentas con alguien deberás ser consciente de tus errores y deberás aprender a reconocerlos. Siempre es bueno pedir perdón y ver más allá de nuestras narices. El amor en todos los sentidos te salvará de todo lo malo que está a tu alrededor. Pronto llegará una buena noticia.

Viene a salvarnos. Fuente: Shutterstock.

Piscis

El ángel Azariel de Piscis aconseja usar color blanco durante esta jornada porque te favorecerá. Además, te encontrarás con una persona que amaste en el pasado y te traerá lindos recuerdos al charlar con ella. En el trabajo llegará una noticia que te llenará de abundancia y prosperidad económica.