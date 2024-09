El revelador mensaje del ángel de la guarda para este 24 de septiembre para Libra, Escorpio y Sagitario

Este 24 de septiembre el ángel de la guarda llega con un mensaje especial para las personas de Libra, Escorpio y Sagitario. Todos quieren conocer sus consejos porque son guías a lo largo del camino de la vida. Son ángeles protectores que intentan que a las personas les vaya bien en su paso por la tierra.

La astrología siempre dice que hay un ángel para cada signo por eso todos tienen protección divina. Con su luz celestial el ángel busca que los seres humanos tengan un paso digno y feliz por este mundo. Se recomienda orar y agradecer su presencia cada día. También se pueden realizar peticiones prendiendo una vela en su honor.

Libra

El arcángel Samael aconseja a los de este signo que no se estanquen en una sola meta, hay demasiadas por cumplir todavía. El tiempo te dará la razón. Pronto llegará una oferta laboral que no podrán rechazar y traerá prosperidad económica. Además, conocerán a una persona que les cambiará la vida para siempre.

Hay que rezar todos los días al ángel. Fuente: Shutterstock.

Escorpio

El ángel Azrael de este signo advierte que el corazón no manda, pero que aunque no quieran muchas veces los guía especialmente cuando de sentimientos se trata. Dentro de poco tendrán que tomar una decisión pensando en los demás. Se recomienda reflexionar antes para no perjudicar a nadie y salir lo mejor posicionado posible.

Sagitario

El ángel Zadquiel señala que tienen que dejar atrás ese amor que no funcionó. No se puede seguir llorando por el pasado, hay que mirar el presente y el pasado. La frustración y la crisis los llevará a valorarse más profundamente. Tienen que cambiar el chip y dejar de pensar todo el tiempo en cómo hacer feliz a los demás.