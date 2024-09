El bello mensaje del ángel de la guarda para este 23 de septiembre para Cáncer, Leo y Virgo

Este 23 de septiembre el ángel de la guarda llega con un hermoso mensaje renovador para las personas de Cáncer, Leo y Virgo. Los seres protectores buscan que las personas puedan encontrar el camino de la felicidad por eso día a día los aconsejan para que vayan por la ruta correcta. Es importante prestarles atención.

En el caso de la astrología, considera que todos los signos tienen un ángel guardián. Es por esta razón que todos los seres humanos deben sentirse protegidos y acompañados durante su paso por la tierra. Por eso se recomienda ser agradecidos con el ángel para que cumpla nuestros deseos. Se puede prender una vela en su honor.

Cáncer

El ángel Muriel recomienda mover los muebles en el hogar para que la energía baja no genere enfermedades ni tristeza. Una vez realizado esto la normalidad y la calma volverán a casa. Es importante reflexionar para volver a encontrar el equilibrio y la felicidad en los pequeños y sencillos momentos que ofrece la vida.

Siempre dando luz. Fuente: Shutterstock.

Leo

El arcángel Miguel les recomienda a los de este signo soltar y no quedarse estancado en personas y situaciones que no aportan nada. No dejen que nadie apague su luz. Son personas activas y trabajadoras por lo que pronto verán la recompensa y llegará la prosperidad económica de la mano de la felicidad y del amor.

Virgo

El arcángel Rafael les aconseja a los de este signo que sean optimistas aún en las adversidades porque en la vida todo tiene una razón de ser. Hay que ser paciente para poder ver los resultados del esfuerzo. Pronto llegará una persona con una buena noticia que les cambiará la vida para siempre. Valoren a los que están a su alrededor.