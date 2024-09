El plan para acercar a Pampita con Vicuña en medio del escándalo con Moritán

En medio de los rumores de escándalo y separación entre Pampita y Roberto García Moritán se conoció un plan para acercar a la modelo con su ex pareja, Benjamín Vicuña. Se trata de un proyecto de trabajo que podría sumar un capítulo más a la historia. Mientras tanto, el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires desmintió las versiones de ruptura e infidelidad.

El plan del director de cine Sebastián Tabany es unir a Pampita y Benjamín Vicuña en una película llamada Ladrón que roba. Se trata de un thriller que se basa en la historia y memorias del ex convicto Ángel Manzanelli que escribió José María López. El actor chileno le dio el sí por lo que el director fue en busca del resto de los protagonistas que integrarán la banda criminal.

Si bien entre los nombres que pensó el director figuraba Nicolás Francella y Ricardo Darín, se le ocurrió que uno de los papeles podría interpretarlo una mujer y Pampita se convirtió en la elegida. Al parecer la modelo había hablado con su pareja quien le había manifestado que no tenía problema en que los ex trabajaran juntos.

Profunda crisis. Fuente: Instagram

Sin embargo, en la semana que pasó el escándalo marcó a la pareja y la modelo por ahora se llamó al silencio. El que salió a aclarar fue García Moritán que se mostró molesto con los medios periodísticos y sus publicaciones sobre la crisis con Pampita. Sin embargo, reina el hermetismo sobre el tema.

“Estoy muy incómodo. No es mi mundo, no estoy acostumbrado. Soy un hombre de honor. Estoy aturdido por todas las cosas que se dicen”. “Estamos peleando por el amor que nos tenemos y cae todo esto que no ayuda y fuera de contexto hace que sea más difícil. Lo más importante es que no hay infidelidad, ni terceros, nos tenemos mucho respeto y amor. Tenemos las dificultades que tienen las parejas”, aclaró el empresario gastronómico sobre su relación con Pampita.