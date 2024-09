Laurita Fernández reveló quién es el amor de su vida

Laurita Fernández tuvo varios romances con famosos. "Fue toda una experiencia cada vínculo. Me pasaba que los conocía en el laburo, no era algo que estaba planeado. En cada vínculo yo me sentía re enamorada. Entonces hay algo de ese estado de enamoramiento que no analizás tanto todo, te va pasando", contó a María Laura Santillán.

Reconoció que delante de las cámaras nunca se la vio llorando por un hombre. "Hubo muchos momentos donde yo me sentí públicamente señalada y castigada. Se contaban muchas cosas de un lado y yo dije ‘no voy a hablar’. Empezar a ventilar un montón de cosas que a mí me habían hecho daño, ¿con qué fin? ¿Con el fin de limpiar mi nombre o de limpiarme yo voy a ensuciar al otro? Dije: ‘no, ya está’", indicó.

Si bien se hablaron muchas cosas que no fueron ciertas, siempre prefirió no aclarar los temas. "Y sobre todo muchas cosas que tenían un por qué, un trasfondo y toda una historia detrás. Pero mi intención no era quedar bien con el que estaba leyendo esa noticia", señaló.

Laurita Fernández

Y agregó: "La pasé pésimo pero peor la estaba pasando por cuestiones amorosas o sentimentales que en ese momento me habían hecho mucho daño. Después fui aprendiendo y con los años con todos tengo un excelente vínculo y nos reímos de todo eso".

En Instagram, Laurita Fernández es muy activa y ahora reveló quién es el amor de su vida: su adorable perrita. La actriz y bailarina subió una foto de la canina por su cumpleaños.